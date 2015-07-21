Для розслідування катастрофи "Боїнга" можуть створити "гібридний трибунал"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«У нас дійсно є план Б, який розглядається, і це створення гібридного трибуналу, такого, як був створений по прем’єру Харірі (спеціальний трибунал, створений спільно ООН та урядом Лівану для встановлення винних у здійсненому 14 лютого 2005 року вбивстві колишнього прем’єр-міністра Лівану Рафіка Харірі - УНІАН)», - сказала Зеркаль.

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За її словами, також розглядається можливість проведення судового засідання в одній із країн, громадяни якої загинули в цій авіакатастрофі, відповідно до українського судочинства. При цьому Зеркаль назвала цей механізм неефективним, оскільки існує проблема видачі громадян, наприклад росіян, для притягнення їх до відповідальності у межах іншої юрисдикції.