Для розслідування катастрофи "Боїнга" можуть створити "гібридний трибунал"
Для розслідуваня катастрофи літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» на Донбасі 17 липня минулого року може бути створено «гібридний трибунал».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
«У нас дійсно є план Б, який розглядається, і це створення гібридного трибуналу, такого, як був створений по прем’єру Харірі (спеціальний трибунал, створений спільно ООН та урядом Лівану для встановлення винних у здійсненому 14 лютого 2005 року вбивстві колишнього прем’єр-міністра Лівану Рафіка Харірі - УНІАН)», - сказала Зеркаль.
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За її словами, також розглядається можливість проведення судового засідання в одній із країн, громадяни якої загинули в цій авіакатастрофі, відповідно до українського судочинства. При цьому Зеркаль назвала цей механізм неефективним, оскільки існує проблема видачі громадян, наприклад росіян, для притягнення їх до відповідальності у межах іншої юрисдикції.