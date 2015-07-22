Суд не побачив фактів підкупу з боку Корбана

Чернігівський окружний адміністративний суд відхилив позов кандидата в депутати по 205-му округу Ігоря Андрійченка щодо підкупу виборців кандидатом Геннадієм Корбаном.

Про це в коментарі ПіК повідомив Ігор Андрійченко. За словами кандидата, суд не вважає підкупом надання продуктових наборів благодійною організацією «Укроп». Кандидатом від однойменної партії є Геннадій Корбан. Нагадаємо, завтра, о 10:30, Чернігівський окружний адміністративний суд розгляне позов Ігоря Андрійченка щодо підкупу виборців кандидатом Сергієм Березенком.

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