Суд не побачив фактів підкупу з боку Корбана
10:16, 22 липня 2015Політика
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Чернігівський окружний адміністративний суд відхилив позов кандидата в депутати по 205-му округу Ігоря Андрійченка щодо підкупу виборців кандидатом Геннадієм Корбаном.
Суд не вважає підкупом надання продуктових наборів благодійною організацією «Укроп»
Про це в коментарі ПіК повідомив Ігор Андрійченко.
За словами кандидата, суд не вважає підкупом надання продуктових наборів благодійною організацією «Укроп». Кандидатом від однойменної партії є Геннадій Корбан.
Нагадаємо, завтра, о 10:30, Чернігівський окружний адміністративний суд розгляне позов Ігоря Андрійченка щодо підкупу виборців кандидатом Сергієм Березенком.
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