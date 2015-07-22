Кабмін відсторонив голову УЦОЯО Лікарчука на час розслідування - Квіт

Про це повідомив на брифінгу міністр освіти Сергій Квіт, повідомляє INSIDER.

"Оскільки є досить неприємна інформація, пов'язана з Українським центром оцінювання якості освіти, уряд сьогодні розглянув це питання, і вирішив відсторонити від виконання своїх обов'язків на час проведення розслідування Лікарчука Ігоря Леонідовича. Дійсно є питання, на які потрібно дати відповідь", - заявив Квіт.

Читайте такожГенпрокуратура пообіцяла найближчими днями оголосити підозру конкретним посадовим особам УЦОЯО"Я хочу підкреслити, що я особисто довіряю Ігорю Леонідовичу, вважаю його професійною і порядною людиною, з ім'ям якої пов'язана вся система незалежного оцінювання", каже міністр.

Крім того, міністр запевнив, що останні події довкола Центру оцінювання якості освіти не позначаться на вступній кампанії.

Учора, 21 липня, ГПУ провела низку обшуків у посадовців Центру. Як повідомила вчора заступниця міністра освіти Інна Совсун, обшук завершився вилученням техніки, 5 тисяч гривень, чашки і двох ручок.

Сьогодні в ГПУ заявили, що знайшли в посадовців УЦОЯО 130 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 липня, в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури поінформували, що службових осіб керівного складу Українського центру оцінювання якості освіти Міністерства освіти та науки викрито у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти і Реєстр осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, для зміни інформації на користь третіх осіб.