У посадовців центру оцінювання якості освіти під час обшуку виявили 130 тисяч доларів - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник генерального прокурора України Олег Заліско.

"За результатами обшуків, які були проведені як в центрі, так і за місцем проживання окремих службових осіб, виявлено комп'ютерну техніку, з якої, як вважає орган досудового слідства, проводилось втручання в систему; виявлено грошові кошти в розмірі 130 тис. доларів США; виявлено певну переписку, яка дає підстави органу досудового розслідування підозрювати окремих осіб у вчиненні конкретних корупційних кримінальних правопорушень", - наголосив Заліско.

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Як зазначив заступник генпрокурора, злочин за своєю суттю є складним. "Ми маємо факт зловживання службовим становищем шляхом вчинення кіберзлочину, які потребують відповідного проведення експертиз з метою встановити як, і в якій формі, і в який спосіб було здійснено втручання в цю систему", - додав Заліско.

Він зазначив, що ця система (Система оцінювання якості освіти – УНІАН) вважалася захищеною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури поінформували, що службових осіб керівного складу Українського центру оцінювання якості освіти Міністерства освіти та науки викрито у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти і Реєстр осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, для зміни інформації на користь третіх осіб.