Коломойський розповів, що не планує балотуватися в президенти

Екс-голова Дніпропетровської ОДА і бізнесмен Ігор Коломойський вважає недостовірною інформацію про наміри Дмитра Фірташа балотуватися в президенти, повідомляє ТСН.

"Я думаю, що це фейк", - сказав він 22 липня під час імпровізованої прес-конференції одразу після засідання наглядової ради "Укрнафти".

При цьому Коломойський додав, що сам не планує балотуватися в президенти. "Я взагалі не збираюся. Ніколи не кажи ніколи, але я поки "ніколи"", - запевнив він. На уточнююче питання - "чому" - бізнесмен пожартував: "Як чому? А в дзеркало на себе подивитися і сказати: ну який з мене президент? Треба бути самокритичним".