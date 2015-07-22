Коломойський має намір судитися з Саакашвілі через звинувачення у контрабанді

"На нього в суд збираюся подавати, тому що він сказав, що у нього є матеріали про причетність мою до контрабанди. Це серйозні звинувачення", - сказав Коломойський.

Окрім контрабанди, Саакашвілі звинуватив Коломойського у спробі дати хабара грузинським чиновникам. Начебто, такі інциденти мали місце у Грузії. Ці звинувачення Коломойський також відкидає, передає ТСН.

"Хабар - теж дуже комічне питання. Він сказав, що його людям я пропонував. Ви собі уявляєте: я приїжджаю з якихось податкових проблем і пропоную хабар прем'єр-міністру і генпрокурору? Вони повинні були викликати не міліцію, а санітарів одразу", - сказав бізнесмен.

Також Ігор Коломойський зазначив, що не має наміру їхати до Чернігова для агітації за свого колишнього заступника Геннадія Корбана на виборах у скандальному 205-му окрузі, які відбудуться 26 липня.

"До Чернігова я не поїду. Моє прізвище Коломойський, а не Саакашвілі", - заявив він, відповідаючи на питання журналістів про можливу поїздку в Чернігів.