Турчинов відмовився від посади віце-спікера

Представник БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ відмовився від посади заступника голови Верховної Ради України. Про це журналістам повідомила лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, сьогодні О.ТУРЧИНОВ зробив заяву, що відмовляється від посади віце-спікера, оскільки сьогодні потрібно не портфелі ділити, а робити все, щоб Україною остаточно не опанували клани.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ повідомив про існування домовленості, що посада віце-спікера буде віддана фракції БЮТ.

Того ж дня народний депутат з БЮТ Андрій ШКІЛЬ повідомив, що Фракція Блоку Юлії Тимошенко пропонуватиме на посаду віце-спікера парламенту кандидатуру О.ТУРЧИНОВА.

Парламент планував обирати віце-спікера сьогодні, однак, цього не сталося. За словами народного депутата з “Нашої України” Анатолія КІНАХА, питання про обрання віце-спікера сьогодні не розглядатиметься, оскільки у фракції Блоку Юлії Тимошенко ще тривають дискусії щодо висування або не висування кандидатури від фракції.