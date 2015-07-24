Санкції Євросоюзу діятимуть, поки Росія не виконає Мінські угоди - Брок
Голова Комітету Європарламенту у закордонних справах Ельмар Брок наголошує, що санкції Європейського Союзу діятимуть, поки Росія не виконає Мінські угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.
"Відповідно до звітів ОБСЄ, очевидно, що Росія продовжує постачати зброю на схід України, і санкції проти Росії з боку наших країн будуть послаблені тільки у випадку виконання Мінських домовленостей", - сказав Брок.
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Голова Комітету Європарламенту у закордонних справах знову засудив дестабілізаційні дії РФ, які порушують територіальну цілісність України.
За його словами, для досягнення довгострокового миру на Донбасі немає альтернативи Мінським угодам.
Брок також привітав кроки України з виконання Мінських угод, особливо щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації.