У Харкові за отримання хабара взяли під варту одного з керівників райвідділу міліції

У Харкові взяли під варту начальника слідчого відділу Вовчанського райвідділу міліції, якого підозрюють в отриманні 60 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення Червонозаводський райсуд Харкова ухвалив сьогодні, 25 липня.

У прокуратурі зазначили, що міліціонеру також визначено заставу в розмірі 97 тис. грн.

"Прокуратура наполягала на 1 млн грн. Будемо подавати апеляцію", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня, під час отримання хабаря у сумі 60 тис. грн було затримано першого заступника Вовчанського райвідділу міліції – начальника слідчого відділу. Майор міліції вимагав та отримав 60 тис. грн за непритягнення приватного підприємця до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування проводиться прокуратурою області за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

За наказом начальника Харківського облуправління міліції Анатолія Дмитрієва все керівництво Вовчанського райвідділу міліції звільнено з посад.