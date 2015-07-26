У Чернігові на дільницях затримали чотирьох осіб із підробленими посвідченнями журналістів - КВУ

Про це повідомила громадська організація «Комітет виборців України» (КВУ) на своїй сторінці у Facebook.

Згідно повідомлення, пізніше на іншій дільниці спостерігачі КВУ затримали до прибуття міліції ще двох порушників.

«Спостерігачі КВУ затримали ще двох порушників з підробленими посвідченнями. Дільниця №741005. Представники КВУ намагаються самостійно втримати порушників на місці, оскільки міліція досі не приїхала», - йдеться в повідомленні.

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Юрист Комітету виборців України Святослав Пікуль вже оформлює заяву щодо відкриття кримінального впровадження щодо осіб, у яких вилучено підроблені посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Комітет виборців України звернувся до Міністерства внутрішніх справ з вимогою розслідувати факт появи на кількох виборчих дільницях в ході довиборів на окрузі №205 в Чернігові осіб з підробленими журналістськими посвідченнями газети КВУ «Точка зору». КВУ розцінює появу осіб з підробними журналістським посвідченнями організації як потенційну можливість зриву голосування.

Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працює 83 дільниці.