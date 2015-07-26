Влада зацікавлена у фальсифікації результатів виборів у 205-му окрузі - кандидат у депутати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корбан сьогодні сказав на брифінгу.

"Сподіваюся, що голосування буде відбуватися спокійно. Безумовно, я особисто очікую фальсифікацій з боку влади. У всякому разі, настрій у них саме такий", - зазначив Корбан.

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Кандидат у народні депутати розповів, що, коли він прибуває на будь-яку із виборчих дільниць, поруч з дільницею відразу ж з'являється білий автобус Mercedes, у якому перебувають "тітушки" з Одеси.

Разом з тим Корбан додав, що поки вдається зберігати спокій і порядок.

Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

У виборчі списки включені майже 150 тис. осіб, працюють 83 дільниці.