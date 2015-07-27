Нардепа Єремеєва готують до лікування за кордоном - ЗМІ

Про це повідомили у прес-службі депутата, передає "Українська правда".

"Стан Ігоря Єремеєва стабільно покращується. Він повністю готовий для транспортування за кордон для подальшого лікування та реабілітації. Необхідність в оперативному хірургічному втручанні – відсутня", - наголошується у повідомленні.

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Стало відомо, що наразі очікується підтвердження від закордонної клініки, яка прийме Єремеєва на лікування. При цьому інформація, в якій країні розташована ця клініка, не розкривається.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня стало відомо, що Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня. Єремєєва госпіталізовано до Луцької міської лікарні.

Сьогодні у прес-службі Єремеєва заявили, що його стан стабільно тяжкий, його можуть перевезти на лікування за кордон.