"УКРОП" закликає Порошенка внести до ВР закон про імпічмент президента
Позафракційний народний депутат, член політради партії «УКРОП» Борис Філатов заявляє, що партія закликає президента України Петра Порошенка внести до Верховної Ради закон про імпічмент глави держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Філатов сьогодні сказав на брифінгу в Чернігові.
"Політична програма нашої партії ("УКРОП"), в основу якої покладено тезу про скасування президентського поста, - правильна. У черговий раз президент України показав усій країні, що тільки-но він потрапляє на Банкову, він починає займатися узурпацією влади", - заявив Філатов.
У зв'язку з цим він наголосив, що Україна повинна прагнути до парламентської республіки.
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"Ми проти мажоритарки, ми - за відкликання депутатів усіх рівнів, ми - за зняття недоторканності, але кожного разу ми стверджуємо і говоримо скрізь, і це закладено в нашій політичній програмі, про те, що недоторканність має бути знята з усіх, а не тільки з депутатів", - констатував Філатов.
Депутат зазначив, що "якщо пан Порошенко хоче зняти недоторканність з депутатського корпусу, він, зокрема, повинен внести добровільно закон про імпічмент президента і про тимчасові слідчі комісії для того, щоб були відповідні механізми політичного балансу, і для того, щоб в країні не відбувся черговий Майдан".