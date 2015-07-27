"УКРОП" закликає Порошенка внести до ВР закон про імпічмент президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це Філатов сьогодні сказав на брифінгу в Чернігові.

"Політична програма нашої партії ("УКРОП"), в основу якої покладено тезу про скасування президентського поста, - правильна. У черговий раз президент України показав усій країні, що тільки-но він потрапляє на Банкову, він починає займатися узурпацією влади", - заявив Філатов.

У зв'язку з цим він наголосив, що Україна повинна прагнути до парламентської республіки.

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"Ми проти мажоритарки, ми - за відкликання депутатів усіх рівнів, ми - за зняття недоторканності, але кожного разу ми стверджуємо і говоримо скрізь, і це закладено в нашій політичній програмі, про те, що недоторканність має бути знята з усіх, а не тільки з депутатів", - констатував Філатов.

Депутат зазначив, що "якщо пан Порошенко хоче зняти недоторканність з депутатського корпусу, він, зокрема, повинен внести добровільно закон про імпічмент президента і про тимчасові слідчі комісії для того, щоб були відповідні механізми політичного балансу, і для того, щоб в країні не відбувся черговий Майдан".