Філатов закликав ухвалити закон про імпічмент президента

«Ми повинні ухвалити закон про імпічмент Президента України. Бо якщо люди не бачать юридичної можливості прибрати узурпатора, вони йдуть насильницьким шляхом», – сказав Борис Філатов під час акції біля Генеральної прокуратури на захист депутата Андрія Лозового. Як відомо, Генеральний прокурор України Віктор Шокін звернувся до Верховної Ради з поданням про зняття депутатської недоторканності з цього народного депутата.

За словами Філатова, в парламенті зареєстровано кілька законопроектів про імпічмент, але всі вони блокуються фракцією партії «Блок Петра Порошенка». «Порошенко намагається знищити парламентаризм, але ми не дамо йому цього зробити, – сказав він. – Порошенко грається з вогнем: адже Майдан відбувся тому, що люди не бачили юридичної альтернативи зняття президента. І тепер Порошенко наступає – точнісінько, як Янукович, – на ті самі граблі».

Крім того, політик закликав до об'єднання всіх патріотів. ««Українське об'єднання патріотів» простягає всім патріотам руку – і «Правому сектору», і Радикальній Партії Олега Ляшка – незалежно від партійної належності та політичного спрямування», – заявив Філатов.

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«Ми повинні бути готові до вуличних акцій: єдине, кого боїться Порошенко, крім Путіна, – це люди. Коли виходить пікет на Банкову з трьох-чотирьох людей, влада зганяє 3-4 автобуси спецпризначенців – тому що боїться. То нехай влада боїться нас!» – заявив Філатов.

Народний депутат вважає, що нинішні події в країні нагадують гірші часи правління Віктора Януковича. Відмінність тільки в тому, що нинішня влада – «люди цинічні й підлі: вони прийшли у владу на крові Майдану і вміють брехати по-англійськи». «Чому я маю боятися Порошенка? Він у Відні сидів і домовлявся про президентські вибори з Фірташем, у той час як сепаратисти закладали під мене вибухівку», – додав Борис Філатов.