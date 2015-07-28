Суд вирішив, що "Герой України" Литвина не порушує права Парасюка

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішнє судове засіданні колегії суддів ВАСУ надійшло клопотання від представника президента України у даній справі про закриття справи у зв'язку з тим, що, на думку представника глави держави, присвоєння звання Герой України Литвину ні в якій мірі не може порушувати права позивача - народного депутата Парасюка.

Суд визнав таке клопотання слушним і постановив закрити справу, навіть не почавши розглядати її по суті.

Читайте такожДев'ять Героїв України голосували за диктаторські закони - журналістЯк зазначив по завершенню судового засідання представник Парасюка Юрій Гелемей, він оскаржить це рішення у Верховному суді України як тільки отримає повний текст сьогоднішнього рішення ВАСУ.

Також Гелемей зазначив, що за логікою колегії суддів, ця справа могла би розглядатися далі, якщо позивачем був би або сам Литвин, або його родичі.