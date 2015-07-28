Шокін заявив про плани ГПУ заарештувати депутатів Ради з числа екс-регіоналів

12:29, 28 липня 2015
Політика
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Генеральний прокурор Віктор Шокін анонсував подання до парламенту про позбавлення недоторканності та арешт чинних депутатів, які були членами Партії регіонів.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«У зв’язку з тим, що в ході слідства встановлені особи з числа колишніх депутатів Партії регіонів, зараз народних обранців», - зазначив він.

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«На сьогодні готуються подання до ВР про позбавлення їх недоторканності та на арешт», - додав Шокін.

Також Шокін заявив, що вноситиме подання до Верховної Ради про зняття недоторканності та арешт народних депутатів у вересні, коли відкриється сесія парламенту.

«Сесія (парламенту – УНІАН) відкривається у вересні і не буде до того часу вноситись подання на Лозового і на інших людей», - запевнив генпрокурор.

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