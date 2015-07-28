Шокін заявив про плани ГПУ заарештувати депутатів Ради з числа екс-регіоналів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«У зв’язку з тим, що в ході слідства встановлені особи з числа колишніх депутатів Партії регіонів, зараз народних обранців», - зазначив він.

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«На сьогодні готуються подання до ВР про позбавлення їх недоторканності та на арешт», - додав Шокін.

Також Шокін заявив, що вноситиме подання до Верховної Ради про зняття недоторканності та арешт народних депутатів у вересні, коли відкриється сесія парламенту.

«Сесія (парламенту – УНІАН) відкривається у вересні і не буде до того часу вноситись подання на Лозового і на інших людей», - запевнив генпрокурор.