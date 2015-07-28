Шокін заявив про плани ГПУ заарештувати депутатів Ради з числа екс-регіоналів
12:29, 28 липня 2015Політика
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Генеральний прокурор Віктор Шокін анонсував подання до парламенту про позбавлення недоторканності та арешт чинних депутатів, які були членами Партії регіонів.
Сьогодні готуються подання до ВР, заявив Шокін / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«У зв’язку з тим, що в ході слідства встановлені особи з числа колишніх депутатів Партії регіонів, зараз народних обранців», - зазначив він.
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«На сьогодні готуються подання до ВР про позбавлення їх недоторканності та на арешт», - додав Шокін.
Також Шокін заявив, що вноситиме подання до Верховної Ради про зняття недоторканності та арешт народних депутатів у вересні, коли відкриється сесія парламенту.
«Сесія (парламенту – УНІАН) відкривається у вересні і не буде до того часу вноситись подання на Лозового і на інших людей», - запевнив генпрокурор.
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