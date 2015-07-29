МЗС звинувачує Росію в тортурах незаконно утримуваних громадян України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказала прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

Вона заявила, що викликають обурення факти порушення прав українців Олександра Кольченко та Олега Сенцова, суд над якими проходить у Росії за звинуваченням у підготовці терактів.

"Зокрема, є інформація щодо застосування до Олега Сенцова тортур співробітниками російських правоохоронних органів під час затримання у травні 2014 року на території Автономної Республіки Крим", - заявила Беца.

Крім того, вона зазначила, що "є відомості про застосування тортур до іншого затриманного у цій справі - громадянина України Олексія Чирнія. При цьому його показання, отримані в результаті незаконних дій, використовуються для звинувачення в тероризмі Олега Сенцова та Олександра Кольченко, що повністю нівелює об'єктивність слідства".

У зв'язку з цим МЗС наголошує на неприпустимості і протиправність арештів і утримання на території Росії громадян України, затриманих російською окупаційною владою в Криму.

Українське зовнішньополітичне відомство в черговий раз звертається до Росії з вимогою звільнити зазначених громадян і повернути їх в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, російські слідчі звинувачують Сенцова у створенні терористичної групи, яка нібито діяла в Криму і була структурним підрозділом "Правого сектора".

Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ в травні 2014 року в Криму. Російське слідство інкримінує йому організацію підпалів у сімферопольському відділенні партії "Єдина Росія" та офісі організації "Російська громада". Режисера також звинувачують у підготовці вибуху біля пам'ятника Леніну в Сімферополі. У квітні цього року йому пред'явили звинувачення в незаконному зберіганні зброї.

По кримінальній справі про підготовку терактів у Криму, крім Сенцова, проходять також Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній.

Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.

Арешт Сенцова і Кольченко був продовжений до 16 грудня.

21 липня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону провів перше засідання по суті у кримінальній справі Сенцова і Кольченко, незаконно затриманих в Криму і безпідставно звинувачених в підготовці терактів.