Київ вимагає від Москви показати умови перебування українських заручників на території Росії
17:20, 29 липня 2015Політика
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Київ вимагає від Москви показати, в яких умовах на території Росії перебувають українські заручники і сказати, коли їх повернуть в Україну.
Юрій Тандіт / Скріншот з відео
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт на брифінгу в Києві.
«Ми вимагаємо від російської сторони показати в яких умовах на території Росії перебувають українські заручники. Ми відкриті і чекаємо відповіді, ми вимагаємо, щоб показали наших хлопців і сказали, коли вони, представники Кремля, нам їх віддадуть», - заявив він.
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«Якщо Росія називає себе цивілізованою країною, то повинна діяти згідно з усіма міжнародними нормами, діяти, а не лише декларувати їх», - додав радник голови СБУ.
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