У СБУ припускають, що затриманих ГРУшників можуть віддати Росії без суду (відео)

Тому уповноважені особи розглядають варіант обміну затриманих спецпризначенців РФ, незважаючи на те, що вони здійснили злочини на території нашої держави.

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт після відвідування затриманих російських ГРУшників.

"Якщо буде така можливість і буде ухвалено рішення передати їх (російських спецпризначенців - Ред.) на територію РФ, то ми звісно зробимо все, щоб ми забрали своїх хлопців. Ми відкриті до будь-яких діалогів, ми виконуємо всі пункти Мінських домовленостей. І президент ставить пріоритет – найголовніше забрати якнайшвидше наших хлопців, які перебувають незаконно на території Російської Федерації, а також Донецька та Луганська", - наголосив він.

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За словами Тандіта, Україна відкрита на процес звільнення українських полонених.

"Ми бачимо сліди наших громадян, ми знаємо імена багатьох з них, ми робимо все, що виявити інших хлопців, які там незаконно перебувають. Тому якщо закон дозволить, передавши їх туди, забрати наших хлопців, ми будемо це використовувати", - запевнив радник очільника СБУ.

Раніше сьогодні СБУ повідомила, що суд над затриманими в Україні бійцями спецпризначення ГРУ Євгеном Єрофєєвим та Олександром Александровим заплановано на вересень.

Єрофєєв і Александров були затримані біля м. Щастя Луганської області у травні.