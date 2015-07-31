Ілля Пономарьов про вето Росії на резолюцію щодо "Боїнгу": на злодії й шапка горить

Про це він заявив в інтерв'ю каналу 112.

"Як я можу оцінювати? На злодії й шапка горить, як кажуть у нас в країні. На жаль, мені здається це рішення абсолютно нерозумним, тому що якщо ми самі говоримо, що ми непричетні до цієї жахливої трагедії, тоді чому ми повинні накладати вето на резолюцію, яка підготовлена всіма країнами, які точно мають стосунок до цієї трагедії - Малайзією, Австралією, Нідерландами та Україною. Викликає тільки питання", - сказав Пономарьов.

Читайте такожКлімкін анонсував повторне голосування Ради безпеки ООН для створення трибуналу по МН17На його думку, таке рішення змушує весь світ вважати Росію причетною до авіакатастрофи.

"Ми змушуємо весь світ саме таким чином і думати, тому що ніяких інших пояснень, чому ми накладаємо вето на це рішення, немає", - сказав політик.