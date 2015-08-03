Генпрокуратура викликала Богатирьову на допит у справі про розтрату в особливо великих розмірах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, зараз відомство розслідує кримінальні провадження за підозрою Ігнатова за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України, стосовно Богатирьової - за ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах) ККУ.

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У ГПУ зазначили, що за клопотанням органу досудового слідства рішенням Печерського районного суду м. Києва надано дозволи на здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно Ігнатова та Богатирьової.

Згідно з ч. 1 ст. 297-5 КПК України повістки про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування підлягають обов’язковому опублікуванню на офіційному сайті органу досудового розслідування, у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування.

Відповідно до повістки про виклик, "підозрюваний Ігнатов Андрій Петрович, 06.11.1974 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 5 серпня 2015 року на 09:30 до старшого слідчого в ОВС Генпрокуратури Миропольця Д.О. у каб. № 307 за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1 (тел. 044-200-67-93) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42014000000000625 за ч. 2 ст. 364 КК України".

Щодо Богатирьової, то вона, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 5 серпня 2015 року на 09:30 до старшого слідчого в ОВС ГПУ Ясира О.М. у каб. №341 за адресою: м. Київ вул. Московська, 8 (тел. 044-200-67-91) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №42015000000000824 за ч. 5 ст. 191 КК України.