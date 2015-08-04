Прокуратура висунула підозру у держзраді колишньому заступнику командувача ВМС Єлисєєву

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, Сергію Єлисєєву інкримінуються злочини за ч. 1 ст. 111 і ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу ("державна зрада"; "дезертирство"). Статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 15 років.

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Віце-адмірал обгрунтовано підозрюється у тому, що в лютому – березні 2014 року, зрадивши військовій присязі та з метою сприяння іноземній окупації території Криму, вчинив дезертирство зі служби, а в подальшому вступив на військову службу у збройні сили країни-агресора та, перебуваючи на посаді заступника командувача Балтійського флоту ВМС РФ, сприяє цій державі у підривній діяльності проти України.

Військовою прокуратурою Південного регіону планується найближчим часом розпочати процедуру спеціального розслідування та заочного засудження зрадника.