Експерт прогнозує вибори у два тури в українських обласних центрах

Про це сказав політичний експерт, директор Центру суспільних відносин Євген Магда на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Він зазначив, що «важливий момент, що вибори міських голів в містах, де більше 90 тисяч виборців, тобто від Ужгорода, наскільки я знаю, відштовхувалися – найменшого за чисельністю обласного центру, всюди будуть вибори у два тури».

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«З великою вірогідністю зараз є той факт, що не буде переможця в першому турі на виборах в обласних центрах і Києві», - підкреслив він.

За його словами, це пов’язано з високим рівнем політичної апатії, а також із складною економічною ситуацією. Магда додав, що «через те, що досить високий приз буде стояти на виборах, то, я думаю, що ця норма про два тури досить суттєво пожвавить виборчий процес».

Магда зауважив, що «досить показовими будуть результати виборів» в містах Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Харкові.

«Ось така чудова п’ятірка, до якої буде прикута увага більша, ніж до інших обласних центрів через фінансові потоки і через суспільно-політичну активність, яка в цих місцях відбувається і розгортається», - додав експерт.