На місцевих виборах достойний результат можуть показати нові і впізнавані опозиційні партії – експерти

Про це йдеться в коментарях політологів, переданих агентству УНІАН.

Так, політолог Олеся Яхно-Білковська вважає, що проміжні вибори на 205-му окрузі в Чернігові дозволили підвищити впізнаваність партій, кандидати від яких брали участь у виборчій гонці. Зокрема, це стосується нової політичної сили «Українське об'єднання патріотів – УКРОП».

«Вибори в будь-якому випадку спрацювали на впізнаваність партії», – зазначила вона, коментуючи результати соціологічного опитування групи «Рейтинг», згідно з якими, якщо б одночасно з проміжними виборами на 205-му окрузі пройшли вибори партій у парламент, то за «Блок Петра Порошенка» проголосували б 31,6% виборців округу, а «УКРОП» отримав 17,7%.

На думку експерта, на майбутніх виборах у місцеві ради «молоді» партії можуть показати хороший результат. «Політики і партії дуже швидко «обнуляються», в українських реаліях завжди зберігається запит на нову політичну силу. Саме тому у 2012 році «Свобода» отримала високий результат, а в 2014 році – «Самопоміч»», – констатує Яхно-Білковська.

Експерт додає, що запит на нову силу завжди пов'язаний з опозиційністю, тим більше сьогодні. «Рівень невдоволення владою росте, відповідно – і запит на силу, яка може відкрито протистояти провладним партіям. В цьому сенсі вибори зафіксували цю опозиційність УКРОПУ», – говорить вона.

Разом з тим, політичний експерт Валентин Гладких зазначає, що для отримання підтримки виборців мало бути просто новою і опозиційною політичною силою. «Потрібно ще як мінімум бути впізнаваним. А цього безумовно не вистачає абсолютній більшості «нових» політичних проектів», – зазначає він.

На думку експерта, приклад виборів у Чернігові показує, що влада захоплена «маніакальним прагненням законсервуватися і не допустити появи нових сильних конкурентів». Але це лише посприяє тому, що нові партії будуть набирати популярність, вважає Гладких.