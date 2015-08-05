У центрі Вашингтона поставили великий пам’ятник жертвам Голодомору в Україні (фото)
10:08, 05 серпня 2015Політика
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4 серпня 2015 р. у центрі Вашингтону, неподалік від Капітолію, була встановлена скульптура пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Про це повідомляє прес-служба посольства України у США.
На пам’ятнику зображене поле пшениці і напис "Голодомор 1932-1933. У пам’ять про мільйони невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним режимом".
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У 2006 році Конгрес США надав Уряду України дозвіл збудувати на федеральній землі Округу Колумбія памятник жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. З тих пір тривала робота над реалізацією цього проекту, над яким Уряд України працював у тісній співпраці з українською громадою.
Урочисте відкриття памятника жертвам Голодомору планується провести 7 листопада ц.р.
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