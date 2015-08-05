У центрі Вашингтона поставили великий пам’ятник жертвам Голодомору в Україні (фото)

Про це повідомляє прес-служба посольства України у США.

На пам’ятнику зображене поле пшениці і напис "Голодомор 1932-1933. У пам’ять про мільйони невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним режимом".

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У 2006 році Конгрес США надав Уряду України дозвіл збудувати на федеральній землі Округу Колумбія памятник жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. З тих пір тривала робота над реалізацією цього проекту, над яким Уряд України працював у тісній співпраці з українською громадою.

Урочисте відкриття памятника жертвам Голодомору планується провести 7 листопада ц.р.