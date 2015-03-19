У містах Росії мають намір встановити нові пам'ятники Сталіну

Про це пише "Комерсант".

Зокрема, меморіальну дошку Сталіну повісять в місті Уссурійськ Приморського краю РФ.

Прес-секретар місцевої думи Світлана Либак заявила, що на дошці вкажуть, що "Сталін був верховним головнокомандувачем", а від населення жодних протестів не надходило.

В місті Орел навпаки думають, що Сталіну слід поставити "повноцінний пам'ятник".

"Ми вже працюємо з мерією з цього питання, вибираємо конкретне місце і форму пам'ятника. Бюст для генералісимуса і головнокомандувача Червоної армії це мало - будемо ставити повноцінний пам'ятник", - сказав голова обкому КПРФ Василь Іконников.

У Красноярському краї комуністи і справороси звернулися до губернатора з проханням виділити місце під установку "вже відлитого на народні гроші" погруддя Сталіна.

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Домагаються встановлення бюстів "батька народів" і в Нижньому Новгороді, Махачкалі, Каспійську, Петербурзі і Москві. Пам'ятник Сталіну може з'явитися і в місті Дагестанські Вогні.

А ось у Владивостоці місцева влада заявила, що "поки немає суспільного консенсусу" щодо вшанування пам'яті диктатора.

В адміністрації Путіна кажуть, що "не впливають на зростання інтересу до особистості Йосипа Сталіна в суб'єктах".

Член правозахисної ради "Меморіалу" Олег Орлов нагадує, що до 9 травня КПРФ завжди намагалася "спекулювати на Дні Перемоги та імені Сталіна".

"Але зараз все трохи по-іншому. Влада деяких регіонів відчуває зміну атмосфери в суспільстві - атмосферу обложеної фортеці, доносів, повернення політв'язнів. Відчуває і йде їй назустріч", - вважає Орлов.