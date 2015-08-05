"Самопоміч" збирається йти на вибори в усіх областях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції щодо участі “Самопомочі” у місцевих виборах 2015 року, відповідаючи на запитання про те, чи висуватиме ця політична сила своїх кандидатів в усіх областях і коли будуть затверджені остаточні списки.

“Самопоміч” братиме участь (у виборах) в усіх областях України, правда, не в усіх містах. У тих містах, де в нас є сильні команди, у тих містах, де команди готові брати на себе відповідальність за розвиток громади, у тих містах “Самопоміч” однозначно буде висувати своїх представників”, - сказав Лаврик.

Щодо процедури висування кандидатів він нагадав, що на місцевих виборах рішення ухвалюють місцеві партійні осередки. Як сказав Лаврик, наприкінці серпня - на початку вересня мають відбутися конференції місцевих партосередків, які ухвалять такі рішення.

Лаврик наголосив, що при формуванні списків “Самопоміч” не включає до них людей, які вже хоча б раз були депутатами районних, міських чи обласних рад.

Читайте такожПрохідний бар’єр на місцевих виборах можуть подолати шість партій - опитуванняУ свою чергу, голова об'єднання “Самопоміч”, мер Львова Андрій Садовий заявив, що перед довиборами до Київради “Самопоміч” оприлюднила перелік кандидатів. “Коли були вибори до Верховної Ради, ми так само публічно озвучили перелік усіх наших кандидатів, і після дискусії, після дебатів ми фіналізували цей список. Такою самою дорогою ми йдемо, коли говоримо про вибори в органи місцевого самоврядування в Україні”, - сказав Садовий і додав, що від сьогоднішнього дня на сайті “Самопомочі” можна ознайомитися з “більшою кількістю тих кандидатів, які мають бажання претендувати, бути обраними у своїх містах депутатами міських, обласних, районних рад”.

Садовий підкреслив, що список ще не є кінцевим, а затверджений фінальний список повинен містити “найкращих людей тієї чи іншої громади”.

Водночас Лаврик зауважив, що подається список тих людей, яких “Самопоміч”, “ймовірно, підтримає на місцевих виборах”. “Проведено кільканадцять тисяч зустрічей, зустрічі далі будуть продовжуватися”, - сказав він і звернувся до громад, аби вони дали оцінку кандидатам.

Лаврик підкреслив: “Ми не хотіли б бачити в рядах наших майбутніх депутатів людей, які тією чи іншою мірою мали дотичність до Партії регіонів. Ми не хотіли б, щоб у наших рядах були люди, які мають проблеми з криміналом, мають відношення до корупції”.