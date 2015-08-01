Москаль просить тютюнові компанії ідентифікувати вилучені на Закарпатті контрабандні сигарети

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Москаля.

«У першу чергу, ми просимо провести лабораторні дослідження вилучених сигарет на предмет їхньої ідентифікації й місця виробництва - аж до конкретної фабрики в Україні чи за кордоном. Таким чином можна буде з’ясувати точні джерела контрабандних потоків, що йдуть через нашу область, і встановити процент контрафактної продукції», - зауважив він.

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Водночас Москаль закликав тютюнові компанії допомогти в організації тренінгів для прикордонників, а також у закупці сучасного обладнання для виявлення контрабандних сигарет у автомобільному чи залізничному транспорті.

Крім того, Москаль запросив представників тютюнових брендів в Ужгород на спеціальну нараду з приводу боротьби з контрабандою.

Як повідомляв УНІАН, раніше Москаль заявляв, що в українському законодавстві необхідно відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів.

За словами Москаля, він пропонуватиме за контрабанду через зелений кордон (у тому числі з допомогою транспортних, технічних засобів чи літальних апаратів), незалежно від кількості сигарет, ввести кримінальну відповідальність із конфіскацією особистого майна. За контрабанду через контрольно-пропускні пункти до 20 блоків сигарет - адміністративну відповідальність, більше 20 блоків – кримінальну відповідальність із конфіскацією всього особистого майна.