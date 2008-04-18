Довгий закликає нардепів, які балотуються до Київради, скласти свої мандати

Член Блоку Леоніда Черновецького, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ закликає народних депутатів України - кандидатів у депутати Київської міської ради на дочасних виборах - попередньо скласти свої мандати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про це О.ДОВГИЙ заявив в інтерв’ю журналістам.

За його словами, присутність народних депутатів України у передвиборчих списках деяких політичних сил „спотворює саму суть місцевих виборів”.

„Невідомо, на кого розрахована політична технологія, коли на депутатські мандати у міській раді претендують люди, які не збираються там працювати. Це, принаймні, аморально, бо є спробою ошукати виборців. Дехто з парламентаріїв прагне за своїми спинами провести до Київради людей, які нічого доброго для громади не зробили. Це - відвертий прояв неповаги до київської громади”, - наголосив О.ДОВГИЙ.

На переконання секретаря Київради, робота кожного депутата міської ради - це щоденна копітка праця в комісіях, напрацювання конкретних рішень, спрямованих на поліпшення життя громадян, на забезпечення безперебійного функціонування господарського комплексу міста, особливо такого мегаполісу, яким є Київ.

Тому, зазначив О.ДОВГИЙ, „сьогодні, коли вибори вступили у свою активну фазу, народні депутати України з БЮТ та інших політичних сил, які є кандидатами в депутати Київради, повинні визначитися з місцем своєї майбутньої роботи, чесно про це заявити та скласти свої мандати у Верховній Раді”.