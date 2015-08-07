Кремль поки не бачив заяви Гайдар про відмову від російського громадянства

Про це заявив РІА Новини прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поки не бачили", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

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Як повідомляв УНІАН, Гайдар заявляє, що відмовилася від російського громадянства.

"Я написала заяву про відмову від громадянства Росії. Не знаю, коли це може статися, але я готова", - сказала вона. За її словами, вона потроху освоюється в Одесі, вивчає проблеми місцевого населення.