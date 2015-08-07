Кремль поки не бачив заяви Гайдар про відмову від російського громадянства
16:13, 07 серпня 2015Політика
196 0
У Кремлі поки не бачили заяви радника губернатора Одеської області Марії Гайдар про відмову від російського громадянства.
REUTERS
Про це заявив РІА Новини прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Поки не бачили", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.
Читайте такожУ Росії просять перевірити слова Марії Гайдар на сепаратизм і екстремізм
Як повідомляв УНІАН, Гайдар заявляє, що відмовилася від російського громадянства.
"Я написала заяву про відмову від громадянства Росії. Не знаю, коли це може статися, але я готова", - сказала вона. За її словами, вона потроху освоюється в Одесі, вивчає проблеми місцевого населення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter