У Росії просять перевірити слова Марії Гайдар на сепаратизм і екстремізм

Як вважає сенатор, Гайдар, "відпрацьовуючи українське громадянство", наговорила на кримінальну справу в Росії і повинна бути позбавлена російського громадянства, передає Известия.

"Сьогодні ми почули новину про те, що Марія Гайдар стала громадянкою України. Це сталося після того, як вона, ставши радником губернатора Одеси Михайла Саакашвілі, зробила низку гучних заяв про те, що Крим анексований Росією, а спільний ворог з Україною у неї — «авторитарний режим, який вбиває людей як в Росії, так і на Україні», — каже російський сенатор.

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За його словами, він вже написав заяву в СК з проханням перевірити висловлювання Гайдар на сепаратизм і екстремізм, а також закликає її самостійно відмовитися від російського громадянства, так як вона присягнула на вірність іншій державі.