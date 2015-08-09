Яценюк у вересні обіцяє запропонувати коаліції новий склад Кабінету міністрів

Про це Яценюк заявив у "10 хвилинах з прем'єр-міністром" ввечері 9 серпня.

"Щоб усі механізми (дерегуляції) працювали, на центральному рівні треба провести серйозні зміни. Мною було заслухано звіти усіх міністерств і поставлено чіткі завдання кожному міністру у галузях, за які вони відповідають. У вересні буде зрозуміло, що з цього виконано", - зазначив Яценюк, передає Українська правда.

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Прем'єр додав, що за результатами оцінки діяльності кожного міністра він запропонує парламентській коаліції новий склад Кабміну та "нову, ефективну структуру українського уряду".

"Це повинна бути не кількість, а якість", - додав Яценюк.