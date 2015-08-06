Україна досі не отримала підтвердження від Росії, що Янукович перебуває на її території

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У нас немає підтвердження від РФ, що Янукович перебуває на її території», - заявив він.

«Тобто, отримавши дані, що він давав прес-конференції на території РФ та отримавши з Інтерполу дозвіл на міжнародний розшук, ми направили туди (в Росію - УНІАН) документи з вимогою про затримання та екстрадицію у січні місяці. До теперішнього часу відповіді немає», - додав Горбатюк.