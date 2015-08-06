Україна досі не отримала підтвердження від Росії, що Янукович перебуває на її території
17:56, 06 серпня 2015Політика
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Росія досі не підтвердила, що колишній президент України Віктор Янукович перебуває на її території, хоча Україна ще в січні направила документи на його екстрадицію.
РФ досі не підтвердила, що Янукович перебуває на її території / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У нас немає підтвердження від РФ, що Янукович перебуває на її території», - заявив він.
«Тобто, отримавши дані, що він давав прес-конференції на території РФ та отримавши з Інтерполу дозвіл на міжнародний розшук, ми направили туди (в Росію - УНІАН) документи з вимогою про затримання та екстрадицію у січні місяці. До теперішнього часу відповіді немає», - додав Горбатюк.
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