ГПУ: Адвокат не надав переконливих доказів загрози життю Януковича в Україні

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк не надав переконливих доказів про те, що його підзахисному в Україні існує загроза життю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

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"Вони (адвокати Януковича — УНІАН) пов'язують це (загрозу життю Януковича -УНІАН) виключно з тим, що 22 чи 21 лютого 2014 року, коли тодішній президент країни залишав Київ, то начебто там відбувались якість переслідування, начебто там хтось у когось стріляв. Тобто наводять факти про подію лютого 2014 року, не наводячи, окрім своїх слів, жодних підтверджень. А на теперішній час жодних фактів, які би свідчили про загрозу життю і здоров'ю Януковича, вони не наводять”, - сказав Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, замість Януковича у Головне слідче управління Генеральної прокуратури України сьогодні прийшов його адвокат, пояснивши це тим, що його підзахисний боїться за своє життя.

Повістка про офіційний виклик Януковича до ГПУ 6 серпня була опублікована в газеті “Урядовий кур'єр”.

Як зазначається у повістці, підозрюваний Янукович “відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 11 серпня 2015 року об 11 годині до начальника відділу Генеральної прокуратури України Юрія Безщасного у кабінет № 412 за адресою: місто Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000001178 за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України”.

Генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і вже почав процедуру заочного засудження.

Водночас адвокат Сердюк повідомив, що захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування, а сам Янукович не буде присутнім на допиті 11 серпня в ГПУ. За словами Сердюка, «слідство ГПУ було проінструктовано про наявність поважних причин неприбуття на слідчі дії». «На повістку, яка була опублікована, ми дамо належну відповідь ГПУ. Це буде повідомлення про наявність поважних причин неявки на слідчі дії з посиланням на статтю 138 КПК. Він не зможе бути через погрози його життю і здоров'ю», - сказав адвокат.

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Сердюк також заявив про готовність Януковича давати свідчення за місцем свого перебування - шляхом відеоконференції.

За даними Горбатюка, проти Януковича загалом відкрито 5 кримінальних проваджень. «5 виходить: «Межигір’я», Сухолуччя, злочини на Майдані, злочинна організація, «Укртелеком», - заявив він.