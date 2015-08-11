Генпрокуратура не направляла запити до РФ щодо допиту Януковича - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк після свого візиту до Головного слідчого управління Генпрокуратури.

“На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, Генпрокуратура подавала запит лише стосовно затримання Януковича. Запитів відносно проведення з Януковичем будь-яких слідчих дій, спрямованих на встановлення істини, не було”, - сказав Сердюк.

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За його словами, з цього випливає, що у слідства немає зацікавленості у встановленні істини у справі.

Разом з тим, адвокат не виключив, що допит Януковича українськими слідчими може відбутися на території РФ.

“Захист буде працювати над опрацюванням вимог Генпрокуратури (щодо допиту Януковича у Росії - УНІАН). Я думаю, що можна буде піти назустріч (прокуратурі 0 УНІАН)”, - сказав Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, на 11 серпня ГПУ офіційно викликала Януковича на допит. Проте він не з’явився, а замість нього до Головного слідчого управління прийшов його адвокат Сердюк. Він пояснив неявку свого підзахисного побоюванням за власне життя.

Повістка про офіційний виклик Януковича до ГПУ 6 серпня була опублікована в газеті “Урядовий кур'єр”.

Як зазначається у повістці, Янукович “відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 11 серпня 2015 року об 11 годині до начальника відділу Генеральної прокуратури України Юрія Безщасного у кабінет № 412 за адресою: місто Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000001178 за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України”.

Генпрокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і вже почав процедуру заочного засудження.

Водночас адвокат Сердюк повідомив, що захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування.

Сьогодні, 11 серпня, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що слідчі дії щодо Януковича на території РФ можливі лише за умови офіційного визнання Росією його перебування на цій території, а також офіційного підтвердження з боку російських силовиків особи Януковича.