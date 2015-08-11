Янукович приїде в Україну, якщо знайдуть винних у "замаху" на нього - адвокат

Про це журналістам повідомив його адвокат Віталій Сердюк після свого візиту до головного слідчого управління ГПУ у вівторок, передає кореспондент УНІАН.

«У даній справі Янукович зможе приїхати в Україну після того, як буде завершено розслідування справи про замах на нього, будуть знайдені особи, винні у вчиненні замаху і притягнуті до відповідальності», - сказав адвокат.

Він також заявив, що правоохоронні органи не роблять нічого для розслідування «замаху» на Януковича, оскільки вже тривалий час не здійснюють ніяких процесуальних дій у межах відповідного кримінального провадження.

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня ГПУ офіційно Януковича викликала на допит. Однак він не з'явився, а замість нього до головного слідчого управління прийшов його адвокат Віталій Сердюк. Він пояснив неявку свого підзахисного побоюванням за власне життя.

Повістка про офіційне виклик Януковича до ГПУ 6 серпня була опублікована в газеті «Урядовий кур'єр».