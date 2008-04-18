Проти Блоку Черновецького влаштували провокацію: з агітацією дзвонять вночі

У Блоці Леоніда Черновецького називають провокацією агітацію киян на підтримку блоку в пізній вечірній час.

Як повідомила УНІАН співголова фракції Блоку Черновецького в Київраді Алла ШЛАПАК, що в ніч з 17 на 18 квітня стосовно активістів блоку, що працюють у Печерському районі, була здійснена провокація.

«Невідомі, які назвалися представниками центрального виборчого штабу Л.Черновецького, в нічний час запросили активістів та агітаторів на інструктаж і зустріч з лідером нашого блоку. Крім того, наш штаб одержав інформацію про те, що киянам стали телефонувати в пізній вечірній час і проводити агітацію на підтримку Блоку Леоніда Черновецького», - зазначила А.ШЛАПАК.

Вона заявила, що блок не має відношення до цих подій.

«У зв`язку з тим, що сталося, Блок Леоніда Черновецького офіційно інформує жителів столиці, що ніяких подібних акцій не було і не може бути. Ми поважаємо киян і ніколи не турбуватимемо їх у час, призначений для відпочинку!», - підкреслила А.ШЛАПАК.

«Це брудні політичні технології наших опонентів, і ми просимо киян не піддаватися на подібні провокації. Ми сподіваємося на ваше розуміння!», - підкреслила співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді.