Апеляційний суд відмовився збільшити суму застави для екс-міністра юстиції Лавриновича

Відповідну ухвалу оголосила колегія суддів Апеляційного суду Києва. "Колегія суддів ухвалила ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва про застосування Лавриновичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із внесенням застави 1,2 млн грн залишити без змін", - зазначається в документі.

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Таким чином, суд відмовив стороні захисту Олександра Лавриновича у задоволенні клопотання, в якому захист просив рішення суду першої інстанції скасувати в частині запобіжного заходу тримання під вартою, а не обирати будь-яких інших запобіжних заходів.

У той же час суд не задовольнив клопотання Генпрокуратури збільшити Олександру Лавриновичу заставу до 8 млн 604 тис. грн - тобто до суми завданих ним державі збитків.

Повний текст ухвали суд оголосить 17 серпня о 16.00.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури арештував будинок і 3 автомобілі колишнього міністра.

13 липня Генпрокуратура України (ГПУ) повідомила колишньому міністру юстиції про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Зокрема, Олександру Лавриновичу інкримінується розтрата державних коштів на суму понад 8,5 млн грн.

31 липня ГПУ подала апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва, який 30 липня відхилив клопотання ГПУ про обрання Олександру Лавриновичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,6 млн грн та обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн.