Левко Лук’яненко застерігає Ющенка від тиску на уряд

Народний депутат чотирьох скликань Левко ЛУК’ЯНЕНКО застерігає Президента України Віктора ЮЩЕНКА від тиску на уряд.

Про це йдеться у відкритому листі Л.ЛУК’ЯНЕНКА до В.ЮЩЕНКА, текст якого передано УНІАН.

“Відійшовши від депутатської діяльності, не можу байдуже спостерігати за тим, що робиться у нашій державі та навколо неї”, - зазначив Л.ЛУК’ЯНЕНКО, вказавши, зокрема, на “активізацію антиукраїнських сил”. “Росія, підбуривши в Бухаресті Німеччину на мюнхенську змову проти України, перейшла, по суті, в генеральний наступ на нашу державу, яку, ПУТІН, за його ж власними словами, за державу навіть не вважає”, - сказав екс-депутат.

За його словами, Москва, розуміючи, що головною зброєю тепер є інформаційна, “ллє річки брехні та антиукраїнського бруду через свої телеканали, які й досі вільно транслюються в Україні”. При цьому Л.ЛУК’ЯНЕНКО додав, що й українські телеканали “не кращі: будучи за вивіскою та формою українськими, за формою та змістом вони - російські, бо й мова в них здебільшого російська, і цінності вони пропагують російські, і Ленін для них – видатний українець”.

Як констатує Л.ЛУК’ЯНЕНКО, в Україні дуже повільно створюється національний інформаційний простір. “Дуже стиха йде ствердження українських національних цінностей. Не надто швидко твориться сучасна українська нація. Але саме для такої роботи ми обрали Вас Президентом, щоб Ви згуртували націю як державний діяч. Такі складні завдання потребують неабиякої політичної консолідації та напруги сил”, йдеться у листі до Президента.

Між тим, як сказав Л.ЛУК’ЯНЕНКО, звертаючись до В.ЮЩЕНКА, “замість того бачу, як Ваш же Секретаріат виштовхнув Вас на шлях постійного та грубого втручання в повноваження уряду”. При цьому екс-депутат звертає увагу, що Україна з 2004 року є парламентсько-президентською республікою, і “це означає, що саме уряд відповідає за економіку, а Президент має інші повноваження, іншу місію”.

“Але виходить, як тільки кому уряд прищемив хвіст, той біжить до Вашого Секретаріату й шукає порятунку. Як було з „РосУкрЕнерго", яке Ви боронили настільки, що виглядало так, ніби Ви й справді захищаєте якийсь власний інтерес”, - зазначив Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

Також він позитивно оцінив загострення Президентом питання корупції, однак зазначив, що тональність заяв глави держави “викликає підозру, що робиться ця ніби благородна справа не ради боротьби з корупцією, а для боротьби з урядом”.

“Як повірити в щирість Ваших намірів, коли Ви відмовилися замінити генерального прокурора кандидатурою уряду? Ваш Секретаріат покриває ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Віктор БАЛОГА вперто рятує його Вашим авторитетом. Чи так борються з корупцією? Чи збереження СЕМЕНЮК на посаді глави Фонду держмайна - це боротьба з корупцією?”, - запитав Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, він не може прийняти слова В.ЮЩЕНКА про те, що все, що говорить В.БАЛОГА, то говорить Президент. “Ви, мовляв, Президент, а він тільки керівник вашого технічного Секретаріату. Завзятий захист БАЛОГОЮ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО я ніяк не можу сприйняти як Вашу позицію”, йдеться у листі.

“Як громадянин, як людина, яка постійно стоїть на позиціях захисту національних інтересів, я не можу зрозуміти, як Ви можете тримати на посаді керівника Секретаріату Віктора БАЛОГУ, який, опустивши рейтинг «Нашої України», розколює Помаранчеву коаліцію. Якщо він нищить ТИМОШЕНКО, то знайте, що він нищить і Вас, і Вашу політику, бо в союзі з Партією регіонів і комуністами можна створити Малоросію, а не будувати незалежну Україну”, наголосив Л.ЛУК’ЯНЕНКО у листі до В.ЮЩЕНКА.

При цьому екс-депутат закликав Президента “згадати цінності Майдану; подивитися з боку на свою сьогоднішню діяльність і не повторити помилку минулої відставки уряду ТИМОШЕНКО”.