Яценюк обговорить з коаліцією і АП зміни структури і чисельності уряду

Про це Яценюк заявив у ході засідання уряду.

Раніше він зазначав, що питання переформатування Кабміну може відбутися вже у вересні – після огляду звітів про проведену роботу, підготовлених усіма чинними міністрами.

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Як повідомляв УНІАН, глава уряду Арсеній Яценюк у вересні запропонує парламентській коаліції новий склад Кабінету міністрів.