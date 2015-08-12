Яценюк обговорить з коаліцією і АП зміни структури і чисельності уряду

13:44, 12 серпня 2015
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк має намір провести консультації з парламентською коаліцією і Адміністрацією президента стосовно можливої зміни структури і чисельності уряду. 

Яценюк / Фото УНИАН

Про це Яценюк заявив у ході засідання уряду.

Раніше він зазначав, що питання переформатування Кабміну може відбутися вже у вересні – після огляду звітів про проведену роботу, підготовлених усіма чинними міністрами.

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Як повідомляв УНІАН, глава уряду Арсеній Яценюк у вересні запропонує парламентській коаліції новий склад Кабінету міністрів

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