Депутат Мірошниченко: Україні як ніколи потрібна «партія миру»

Народний депутат України (фракція Партії регіонів) Юрій МІРОШНІЧЕНКО підтримує об’єднавчі процеси серед політичних сил України і виступає за створення «партії миру».

Про це він сказав під час он-лайн-інтерв’ю на сайті «ГАРТ».

«Я підтримую створення "партії миру". Якщо від мене щось залежить, то мій голос – "за". Я взагалі підтримую ідею існування і конкуренції багатьох партій, і вважаю, що "партія миру" як ніколи потрібна Україні, хоча моєю партією є Партія регіонів», – відзначив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

На його переконання, без об`єднання зусиль провідних політичних сил Україна не зможе дати гідну відповідь на жоден з викликів, які постали перед нею.

«Свого часу я закликав продовжити рухатися шляхом, котрий був розпочатий під час підписання першого Універсалу національної єдності. Проблема полягає в тому, що деякі політики з "помаранчевого" табору поспішили заявити про те, що ніколи не співпрацюватимуть з Партією регіонів», – зауважив він.

На думку Ю.МІРОШНІЧЕНКА, демократична коаліція опинилася у пастці. «Вони розуміють, що співпраця і об`єднання зусиль потрібні, але попередньо заявлене не дозволяє їм це зробити», – переконаний він.

«Вихід, на мій погляд, простий. Треба сідати за «круглий стіл» і відкрито, на очах у всього українського суспільства дискутувати щодо перспектив України, формувати спільну "Програму майбутнього" і на базі цієї Програми створювати нові політичні союзи. Саме так ми досягнемо максимальної користі для України і залишимо в минулому парламентські і урядові кризи», – додав парламентарій.

На питання про ставлення до створення партії «Єдиний центр» Ю.МІРОШНІЧЕНКО відповів, що підтримує появу нових політичних сил, «тим більше, коли вони скеровані на єднання».

«Суспільство жваво цікавиться цією партією, тому що багато хто з українців очікує, що вона зможе об`єднати Схід і Захід. В цьому сенсі я бажаю їй успіху», – сказав депутат.