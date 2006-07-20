У ставленні до коаліції українці поділилися приблизно порівну

41,3% громадян України позитивно або більш-менш позитивно ставляться до парламентської коаліції у складі Партії регіонів, Соціалістичної партії України і Комуністичної партії України. Повністю чи частково проти неї - 38,4%.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Центром політичних та економічних досліджень ім.О.Разумкова.

За результатами опитування, 22,7% респондентів цілком позитивно ставляться до такої коаліції, 18,6% - мають більш позитивне, ніж негативне ставлення.

13,6% українців - "посередині", вважаючи такий склад коаліції і позитивним, і негативним водночас.

Більш негативно, ніж позитивно налаштовані 10,1%, зовсім негативне ставлення засвідчили 28,3% опитаних.

6,7% українців байдуже, якою є коаліція. 0,1% не відповіли на поставлене питання.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 18 липня 2006 року в усіх регіонах України. Опитано 2012 респондентів віком від 18 років у 122 населених пунктах. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.