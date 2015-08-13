Януковича допитають у режимі відеоконференції - адвокат (відео)

Генеральна прокуратура надала офіційну відповідь захисту екс-президента, повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає Громадське.

«До цього наша прокуратура не бажала допитувати нашого підзахисного… Відмова у проведенні відеоконференції була б порушенням права на захист Януковича», – зазначив адвокат.

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Як наголосив Сердюк, відповідно до Кримінального Кодексу, для проведення такого допиту Генеральна прокуратура надсилає Генпрокуратурі РФ звернення про допомогу про проведення відеоконференції, потім погоджує надалі місце, де має відбутися відеоконференція у Росії і відтак – встановлюється технічний зв’язок.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і почав процедуру заочного засудження.

Захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування.