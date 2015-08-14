Турчинов пролив світло на підписаний Порошенком указ про нейтралізацію загроз держбезпеці

Введене в дію указом президента Петра Порошенка рішення РНБО від від 20 липня стосується посилення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час брифінгу на полігоні Київського бронетанкового заводу.

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“Цей указ має гриф “таємно”. Він скерований на посилення обороноздатності нашої країни, щоб посилити потенціал, щоб дати відповідь агресору. Він пов'язаний з посиленням питань контррозвідувального захисту, боротьби з розвідувально-диверсійними та терористичними групами, які намагаються закидати на нашу територію”, - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, президент України 13 серпня підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 20 липня "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці".

У повідомленні вказано, що текст відповідного рішення РНБО є таємним.