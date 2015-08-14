Влада Москви перешкоджає проведенню пікетів проти російського вторгнення в Україну

Про це УНІАН повідомив один з організаторів акції Валерій Надєждін.

«Влада Москви почала пропонувати місця для проведення нашої акції свідомо непрохідні. Наприклад, на завтрашній день запропонували у безлюдному сквері біля метро "Красні ворота, там нікого не буває в принципі. Це все одно, що стояти і агітувати горобців», - сказав Надєждін.

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За його словами, організатори змушені були відмовити, і так відбувається вже третій тиждень.

Він наголосив, що наступного тижня заявка на пікет подаватиметься не тільки у префектури Центрального адміністративного округу Москви, але й в інших районах.

«Ця пауза затягнулася, ситуацію потрібно змінювати», - сказав він.

Рух «Солідарність» регулярно проводить такі пікети вже більше року – з весни 2014 р. Головне завдання таких акцій - інформувати громадян РФ про соціально-економічні та політичні наслідки війни з Україною для самої Росії.

Зазвичай такі антивоєнні пікети проводяться по суботах або неділях. Учасники приходять з відповідними плакатами: : "Свободу Надежде Савченко", "Мариуполь - это Украина", "С войной надо заканчивать", "Агрессия против Украины, кризис в России - Путина в отставку!".