У Дніпропетровську провели антипутінський марш

Під синьо-жовтими прапорами люди пройшли ходою від будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації до площі Героїв Майдану (колишньої площі імені Леніна), повідомляє Радіо Свобода.

Вони скандували «Схід і Захід разом», «Путіна геть», Путін – Гітлер», «Путіну капут», «Україна – не Росія» тощо. У відповідь їм сигналили десятки автомобілів, що їхали поруч.

На площі Героїв Майдану учасники заходу відновили понівечений у суботу вдень представниками проросійських сил імпровізований монумент Героям Майдану – розвісили нові плакати з написами «Ні окупації», поклали свіжі квіти, запалили лампадки.

Читайте такожУ Херсоні на одній площі мітингували євромайданівці та прихильники РосіїКерівник «Правого сектору» в регіоні Андрій Денисенко оголосив загальну мобілізацію чоловічого населення міста. За його словами, всі ті, у кого є мисливська зброя, мають взяти її в руки «не для того, щоб стріляти, а для того, щоб захистити мир і спокій».

«Серед нас немало чоловіків, які служили в армії, працювали в правоохоронних органах, були в «гарячих точках». На нас з вами, друзі-чоловіки, ляже відповідальність за останній бастіон волі. У Дніпрі ми маємо справді перемогти», – зазначив Андрій Денисенко.

Водночас у коментарі Радіо Свобода координатор дніпропетровського Євромайдану Віктор Романенко повідомив, що ввечері після невеликого мітингу на площі Героїв Майдану організатори розпустили по домівках жінок та дітей, а дужих хлопців та чоловіків запросили повернутись до будівель облдержадміністрації та міськради на нічне чергування, «адже є певна загроза».

«Вже є інформація, що у Харкові захопили адмінбудівлю, повісили триколор, поставили на коліна євромайданівців. Тобто там роздмухується ситуація. У Дніпропетровську все спокійно, правоохоронні органи нас запевнили, що ніяких захоплень тут не буде, але ми все одно чергуватимемо всю ніч, будівлі охоронятимемо», – сказав Віктор Романенко.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зараз будівля облдержадміністрації зсередини захищена колючим дротом, у ній чергують представники Самооборони Майдану та «Правого сектору». Також триває додатковий набір до лав Самооборони.