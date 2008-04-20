Тимошенко радить українцям помолитися

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала громадян країни з Вербною неділею.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну, глава уряду нагадала, що за Вербною неділею йде Страсний тиждень, який “має стати для нас початком нового розуміння, нових переживань і нового життя”.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Вербна неділя - ознака приходу весни, нових сподівань та надії. “Крім того, це ще один привід для нас замислитися бодай на мить і оцінити свої вчинки, звернутися до Господа з молитвою, побажати всього найкращого нашим друзям та рідним”, - сказала вона. Глава уряду висловила сподівання, що “кожен з нас, коли відчує серцем і душею чиюсь біду, обов’язково допоможе ближньому і зі світлими почуттями зустріне свято Великодня!”.