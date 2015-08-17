До приїзду головного окупанта анексований Крим "прикрасили" білбордами з його портретом (фото)

В окупованому Росією Криму з'явилися білборди з портретом російського президента Володимира Путіна з написом: «Крим. Росія. Назавжди».

Плакати із зображенням Путіна розміщені на фасадах будівель і вздовж кримських доріг. Кримчани пов'язують це з приїздом російського президента до Криму, де він 17 серпня проводить засідання президії Держради.

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«Кілька днів тому повісили, по всьому місту», – розповів кореспонденту Крим.Реалії один із водіїв Керчі.

Городяни не виключають, що саме у зв'язку з приїздом російського президента на аеродромі в Керчі минулої неділі скасували заплановане авіашоу на честь дня авіації. Організаторам заходу повідомили про неможливість займати повітряний простір у ці дні.

У Криму в понеділок проходить засідання президії Державної ради, присвячене розвитку туризму в Російській Федерації. Згідно з повідомленням Кремля, планується також неформальна зустріч Путіна з представниками національних громадських об'єднань Криму.