Путін в Криму виступив на захист проросійських бойовиків на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам у Криму.

«На жаль, ми сьогодні спостерігаємо ескалацію, і вина за це не лежить на ополченні Донбасу, вона на протилежній стороні. Саме ополчення Донбасу запропонувало відвести всю бойову техніку калібром менше 100 мм. На жаль, супротивна сторона цього не зробила, а навпаки, за даними, які ми маємо, концентрує там свої підрозділи, зокрема посилені бойовою технікою», - сказав Путін.

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При цьому він сподівається, що «до відкритих прямих великомасштабних сутичок справа не дійде».

«Що стосується угоди «Мінськ-2», вважаю, що жодної іншої альтернативи для врегулювання ситуації немає, і в кінцевому підсумку, безумовно, мир запанує. Наше завдання в тому, щоб мінімізувати втрати, з якими ми прийдемо до цього миру», - заявив Путін.