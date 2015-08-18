На посаду заступника Саакашвілі претендують близько 500 осіб
19:48, 18 серпня 2015Політика
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На посаду заступника голови Одеської облдержадміністрації претендують близько 500 осіб.
REUTERS
Про це йдеться на офіційному сайті Одеської ОДА, пише Українська правда.
"Конкурс на вакантну посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації завершено. Було подано близько 500 заявок. Почався розгляд документів, який триватиме два тижні", - сказано у повідомленні.
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Згідно з інформацією, з 5 вересня відібраних кандидатів запрошуватимуть на наступний етап - тестування в ОДА.
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